شاهد بالفيديو.. القائد “كيكل” يفاجئ جمهور مواقع التواصل الاجتماعي: (عافي لوجه الله تعالى لي أي زول اتكلم عني كلام شين أو أساء لي)

فاجأ قائد قوات درع الشمال, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعبارات مؤثرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “كيكل”, وهو يخاطب حشد كبير من أنصاره بإحدى المناطق التي تم تحريرها من قوات الدعم السريع. وفاجأ قائد درع الشمال الجميع بإعلانه العفو عن كل هاجمه أو أساء إليه قائلاً: (عافي لوجه الله تعالى لي أي زول اتكلم عني كلام شين وأساء لي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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