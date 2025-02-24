شاهد بالصورة والفيديو.. على طريقتهم الخاصة.. جنود “الهجانة” يحتفلون بانتصارات الجيش من داخل معقلهم بعروس الرمال

وثق جنود بالقوات المسلحة بمدينة الأبيض, لاحتفالاتهم بالانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة, في عدد كبير من المدن.

وكان يوم أمس قد شهد تلاحم متحرك الصياد بجيش الأبيض “الهجانة”, وسط فرحة أهالي عروس الرمال, الذين خرجوا في مسيرات فرح.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع لاحتفالات اثنين من الجنود داخل فرقة الجيش, على طريقتهم الخاصة التي نالت اعجاب المتابعين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)