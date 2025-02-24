تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع أثار اعجاب المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شباب سعوديون, وهم يتفاعلون مع إحدى الأغنيات السودانية الحديثة. حيث عبر السعوديون, عن إعجابهم بأغنية الفنان السوداني الشاب أحمد أمين, بعد سماعها لأول مرة والتي يقول في مطلعها (خطاباتي الكتبتها ليك). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبعد سماعه الأغنية عبر عن اعجابه بانتشار الأغاني السودانية, وكانت السخرية حاضرة داخل التعليقات, بتعليق من أحدهم قال فيه: (الحمدلله فكيتونا من الليلة بالليل نمشي شارع النيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سعوديون يتفاعلون بشكل هستيري مع الأغنية السودانية (خطاباتي الكتبتها ليك) بعد سماعها لأول مرة وساخرون: (الحمدلله فكيتونا من الليلة بالليل نمشي شارع النيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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