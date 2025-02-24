السودان يسحب سفيره في كينيا ويفرض إجراءات

أعلن وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير حسين الأمين، عن سحب السودان سفيره في كينيا، بعد توتر العلاقات بين البلدين على خلفية استضافة نيروبي مؤتمر للمليشيا.

قال الأمين إن السفير السوداني متوقع أن يصل البلاد اليوم او غدا

وكشف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بالعاصمة الإدارية بورتسودان، عن فرض إجراءات اقتصادية ضد كينيا تتمثل في حظر استيراد السلع من كينيا على رأسها الشاي الكيني. اليوم التالي

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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