مجلس السيادة ينعي البرلماني ورجل الأعمال علي محمد الحسن أبرسي

ينعى مجلس السيادة، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله البرلماني ورجل الأعمال الحاج علي محمد الحسن أبرسي، الذي وافته المنية يوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة. ومجلس السيادة، إذ ينعاه، إنما ينعى للشعب السوداني ركيزة من ركائز الاقتصاد السوداني باعماله التجارية والصناعية، وأحد أبرز الرموز الوطنية السودانية والسياسية والاقتصادية، كما يعد الراحل من رجال الأعمال الخيرين الذي أسهم بماله وفكره في العديد من المشاريع الخيرية والإنسانية. رحم الله الفقيد بقدر ما قدم لوطنه، وألهم أهله وأصدقائه الصبر والسلوان وحسن العزاء. “إنا لله وإنا إليه راجعون”. سونا

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