أعاد الكوميديان السوداني محمد موسى, نشر مقطع فيديو نادر لفقيد القوات المسلحة وشاعر الجيش المساعد محمد علي عبد المجيد, وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكان شاعر الجيش الشهير على مواقع التواصل الإجتماعي بأشعاره التي يحمس من خلالها الجنود, قد رحل الأسبوع الماضي إثر حادث حركة أليم.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حل المساعد الراحل في المقطع ضيفاً على الكوميديان المعروف محمد موسى, عبر برنامجه على فضائية الشروق.
وقدم شاعر الجيش, خلال الحلقة أبيات فكاهية من الشعر “الحلمنتيشي”, أثار ضحكات مقدم البرنامج, الذي ترحم عليه بعبارات مؤثرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيديو نادر يعود تاريخه لسنوات طويلة لشاعر الجيش وفقيد القوات المسلحة يظهر فيه مع الكوميديان محمد موسى ويقدم أبيات فكاهية من الشعر “الحلمنتيشي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.