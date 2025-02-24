مريم المهدي ترحب بفتح حوار مع الاسلاميين

تبرأت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق من (صمود وتقدم والحرية والتغيير). وقالت إن الحزب لم يكن أبداً جزءا من صمود أو تقدم بينما جمد عضويته في قوى الحرية والتغيير فيما دعت فيه حوار مع كل الاحزاب بما فيهم الإسلاميين لوقف الحرب في السودان .

وأرجعت مريم الصادق خلال لقاء مع (الجزيرة مباشر) الأحد فشل اجتماعات الاتحاد الافريقي مع القوى السياسية السودانية لرفض الجميع الرفض مع الجميع تحت مزاعم موالاة الجيش او المليشيا او تمثيل الشعب السوداني.. وقالت ان السودان يحتاج لقيادات سياسية رشيدة تنظر لمصلحة السودانيين لا الحكم على أشلائهم. وطالبت القوى المدنية بوضع سقف زمني للتوحد ورحبت مريم بفتح حوار مع الاسلاميين حتى لايتحولوا لاعداء للوطن ويساعدوا في وقف الحرب

في ذات السياق نصحت مريم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بتجاوز الغضب وتكوين حكومة تسيير أعمال للفترة الانتقالية والابتعاد عن تجريم جزء من قيادات الشعب.

وأكدت ان البرهان تم اختياره من الثورة السودانية ليتراس السيادى.

في سياق متصل اقرت نائب رئيس حزب الأمة القومي بوجود ارتباك خطير وتغييب وميوعة تنظيمية في الحزب واتهمت رئيس الحزب برمة ناصر بتجاوز مؤسسات الحزب وانشاء جسم غير دستوري لادارة الحزب بمعزل عن مؤسسات الحزب. وأكدت ان دخول الحزب لتقدم وصمود تم بمعزل عن الحزب وكذلك مشاركة برمة في حكومة المليشيا في نيروبي.

من جهته أكد الأمين العام والناطق الرسمي لحزب الأمة القومي، الواثق البرير.. أن الحزب ليس جزءًا من الميثاق السياسي الموقع في نيروبي بين عدد من المكونات السياسية والحركات المسلحة والدعم السريع.. بشأن التمهيد لتشكيل حكومة موازية.. وأوضح في بيان أن الموقف الرسمي للحزب هو ما أعلنه مجلس التنسيق في بيانه الصادر في 31 أغسطس الماضي.. مشيراً إلى أن إدراج توقيع باسم الحزب على الميثاق جرى دون الرجوع إلى مؤسساته.

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