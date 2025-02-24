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الجيش والقوات المساندة يستردون كوبري سوبا ويُكبِّدون المليشيا خسائر فادحة

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هبة علي 0 تبليغ

الجيش والقوات المساندة يستردون كوبري سوبا ويُكبِّدون المليشيا خسائر فادحة

الجيش والقوات المساندة يستردون كوبري سوبا ويُكبِّدون المليشيا خسائر فادحة

صورة هبة علي

هبة علي

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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