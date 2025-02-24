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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بحزن بالغ مقطع فيديو يدمي القلوب لأحد شهداء القوات المسلحة والذي استشهد خلال إحدى المعارك.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الشهيد النقيب الطيب حسن عبد ربه, وهو يوصي أهله وكأنه يعلم باقتراب موعد استشاهده.
حيث طلب الشهيد النقيب, من كل من له دين أن يعفيه, كما طلب من أسرته والدته ووالده وزوجته وأبنائه أن يعفو عنه, وأوصى بعدم إقامة سرادق عزاء عند وفاته.
وأمر الشهيد وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن يتم دفنه في مقبرة زملائه الذين استشهدوا قبله خلال الحرب بالقرب من السلاح الطبي.
كما أوصى أهله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. كأنه يعلم باقتراب موعد استشهاده.. شاهد وصايا شهيد القوات المسلحة النقيب الطيب حسن لأهله (أمي وأبوي وزوجتي أعفو عني ولا تقيموا لي عزاء وأحرصوا على دفني في مقابر الشهداء مع زملائي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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