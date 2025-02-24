شاهد بالفيديو.. عبد الرحيم دقلو يكذب شقيقه “حميدتي” على الهواء وساخرون: (هسا نصدق منو فيكم أولاد دقلو)

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أثار قائد ثاني قوات الدعم السريع, عبد الرحيم دقلو, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك خلال حديثه في مقابلة تلفزيونية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن عبد الرحيم دقلو, كان قد ظهر في مقابلة تلفزيونية مع مذيعة قناة سكاي نيوز تسابيح خاطر.
وكذب دقلو, حديث شقيقه قائد الدعم السريع “حميدتي”, وذلك بخصوص ما يتعلق بأحداث اعتقال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وكان قائد الدعم السريع قد أكد في مقابلة سابقة أنهم في كمجلس عسكري لم يقوموا بإعتقال حمدوك, كما روجت بعض الوسائل.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كذب عبد الرحيم, تصريحات شقيقه وأكد أن حمدوك, تم اعتقاله وقام هو شخصياً بإطلاق سراحه وسط تعليقات ساخرة من الجمهور الذي كتب: (هسا نصدق منو فيكم أولاد دقلو).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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