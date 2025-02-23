إرتفاع إنتاج الذهب بالبلاد من (42) الى(64) طنا في ظل الحرب

أعلن المهندس محمد طاهر عمر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية عن إرتفاع إنتاج

الذهب بالبلاد من (42) طنا إلى (64) طنا وتحقيق (1.9)مليار دولار من عائدات الذهب للعام 2024 فى ظل الحرب الدائرة بالبلاد وذلك بفضل رعاية الدولة الكريمة وتذليل كافة الصعوبات والمهددات الأمنية لقطاع التعدين بالبلاد

وامتدح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية خلال زيارته لولاية القضارف واجتماعه المشترك مع حكومة القضارف ولجنة الامن برئاسة الفريق الركن محمد احمد حسن دور ولاية القضارف فى تأمين مناطق التعدين طوال السنوات الماضية ولاسيما فترة الحرب لكونها ولاية تماس مما انعكس ايجابا في زيادة الإنتاج ورفد الخزانة العامة بالعملات الصعبة للبلاد، مؤكدا العمل على زيادة الايرادات وزيادة الإنتاج وأحكام الصادر.

ودعا الولاية لإنشاء سوق للذهب وتنفيذ النافذة الموحدة والعمل على الترويج لمربعات الولاية في مناطق الذهب للمستثمرين ،مؤكدا تسليم كافة الولايات استحقاقاتها المالية من عائد الذهب وجدد مساندة الشركة لمشروعات الولاية في محاور الصحة والمياه والطرق.

واشاد والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن بالدور الكبير والمقدر للشركة السودانية للموارد المعدنية في دعم ولاية القضارف ضمن مشروعات المسئولية المجتمعية.

ودعا الوالي لأهمية السعي لمضاعفة الإنتاج والترويج لمربعات الولاية للمستثمرين.

كما امتدح الوالي دور الشركة السودانية في رفد الخزانة العامة بالبلاد بالعملات الصعبة. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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