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أعلن وزير العدل مولانا معاوية عثمان محمد خير، نشر التعديلات على الوثيقة الدستورية اليوم في الجريدة الرسمية للدولة وفي موقع وزارة العدل ،مؤكدا سريانها اعتبارا من اليوم.
واكد ان أبرز التعديلات في الوثيقة الدستورية لسنة٢٠٢٥، تمثلت في حذف عبارة الدعم السريع وحذف عبارة الحرية والتغيير من نصوص الوثيقة.
وأكد أن الوثيقة تستمد مشروعيتها من نصوصها التي تحدثت عن اجتماع مجلسي السيادة والوزراء، مبينا أن المجلسين عملا سوياوعلى إجراء التعديلات التي انتظرها الشعب السوداني كثيرا.
وابان ان الوثيقة تحدثت عن عضوية مجلس السيادة والمجلس التشريعي وكيفية تكوينهما.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر حذف عبارة الدعم السريع والحرية والتغيير.. وزير العدل يعلن التعديلات على الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠٢٥م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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