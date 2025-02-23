ريال مدريد يحبط جيرونا ويلاحق برشلونة في الصدارة

انتصر ريال مدريد، على ضيفه جيرونا، بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، في إطار الجولة 25 من عمر الدوري الإسباني، على ملعب البرنابيو.

وسجل هدفي ريال مدريد، لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 41 و84.

وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في الوصافة، بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.

بينما تجمد رصيد جيرونا عند 31 نقطة في المركز 12 بجدول ترتيب الليجا.

وبدأت المباراة، بضغط من أصحاب الأرض، حيث انطلق فينيسيوس جونيور، ومرر كرة لمبابي، وصوب الفرنسي أعلى المرمى بالدقيقة 3.

وجاء الرد سريعا من أرناو لاعب جيرونا، الذي صوب كرة صاروخية تألق الحارس تيبو كورتوا في التصدي لها بالدقيقة 5.

وانطلق إبراهيم دياز على الطرف الأيمن، وصوب كرة قوية تصدى لها جازانيجا حارس مرمى جيرونا بالدقيقة 27.

وتألق كورتوا في حرمان دوني فان دي بيك، من تسجيل الهدف الأول لجيرونا، بتسديدة داخل المنطقة بالدقيقة 30.

ونجح لوكا مودريتش في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد بالدقيقة 41، بتصويبة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى يسار الحارس جازانيجا.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل لوكاس فاسكيز، تسديدة صاروخية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الحارس جازانيجا بالدقيقة 52.

وصوب فينيسيوس، كرة من خارج المنطقة، لكنها ارتطمت بالعارضة بالدقيقة 58، ليحرم من إضافة الهدف الثاني للميرنجي.

وكاد مبابي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 79، حيث تلقى كرة في العمق من مودريتش، وانطلق لينفرد بالحارس جازانيجا حيث تألق الأخير في التصدي لتسديدته.

ونجح فينيسيوس في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 84، حيث تبادل الكرة مع مبابي، قبل أن يسدد كرة داخل المنطقة أسفل يمين الحارس جازانيجا، ليؤمن النقاط الثلاث للملكي.

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