الصحة الإتحادية تستلم عدد من أجهزة فحص الدم

تسلمت الإدارة القومية لخدمات نقل الدم بوزارة الصحة الإتحادية عدد من أجهزة فحص الأمراض تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون جنيه، بحضور وكيل وزارة الصحة الاتحادية المفوض د.عصمت مصطفي ومدير الإدارة العامة لخدمات نقل الدم د.عصام حسن وعدد من الإدارات المختلفة بالوزارة

وفي تصريح صحفي، أكد وكيل الوزارة أهمية الأجهزة واصفا الخطوة بالمتقدمة في أجهزة نقل الدم شاكرا الجهة المانحة.

فيما كشف مدير الإدارة العامة لخدمات نقل الدم د.عصام حسن على تواصل الجهود لتوفير كل نواقص بنوك الدم المركزية في كل ولايات السودان المختلفة، برعاية وزير الصحة الاتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم والخيرين والمنظمات الاممية والوطنية.

معتبراً خدمات نقل الدم من الخدمات المهمة والضرورية في العملية العلاجية، داعياً إلى ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم وسط المجتمع، مضيفاً أن زجاجة الدم الواحدة يمكن أن تنقذ أرواحاً.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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