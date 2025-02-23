عبير الهادي: الدعم السريع قام بسرقة الخزانة المالية لمستشفى الرهد وعربة الترحيل الخاصة بالعاملين

قالت مدير عام مستشفى الرهد بولاية شمال كردفان عبير الهادي إن الدعم السريع قام بسرقة الخزانة المالية للمستشفى وعربة الترحيل الخاصة بالعاملين بجانب الاعتداء بالضرب على الكوادر الطبية. الجزيرة – السودان

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