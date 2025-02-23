نشرت التيكتوكر المصرية الشهيرة “خلود”, مقطع فيديو عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي, حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين لها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ترحمت التيكتوكر الحسناء خلال المقطع على شاعر القوات المسلحة السودانية المساعد محمد علي عبد المجيد. وكان السودانيون قد فجعوا بوفاة شاعر الجيش الأسبوع الماضي إثر حادث حركة, وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي برحيل المساعد محمد علي. التيكتوكر المصرية التي تحظي بشعبية كبيرة داخل مواقع التواصل السودانية, ترحمت على الفقيد وكشفت عن ظهوره معها في بث مباشر خلال إحدى احتفالاتها مع الجيش. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ترحمت “خلود”, على فقيد الجيش بعبارات مؤثرة قالت فيها: (رحل صاحب عبارة جيش قوقو ومن غيرنا ووجب علينا العزاء للمخلصين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. التيكتوكر المصرية الحسناء “خلود” تترحم على شاعر القوات المسلحة السودانية: (طلع معي قبل فترة في بث مباشر ووجب علينا العزاء للمخلصين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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