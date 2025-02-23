بدء إنطلاق إمتحانات الشهادة المتوسطة بشمال كردفان

شهد المدير التنفيذي لمحلية شيكان الأستاذ عبد الناصر عبد الله إنطلاق إمتحانات المرحلة المتوسطة بمدرسة أمير المتوسطة للبنات، بحضور لجنة أمن محلية شيكان والمديرين التنفيذيين لمحليتي الرهد ابودكنة وغرب بارا، ومدير الشؤون الدينية بالولاية، ومدير التعليم غير الحكومي ومدير إدارة الصناعة بوزارة الإنتاج، ومديري المرحلة المتوسطة والإبتدائية بالمحلية.

وقرع المدير التنفيذي لمحلية شيكان الجرس ايذانا بإنطلاق الإمتحانات للمرحلة المتوسطة، وخلال مخاطبته الطالبات الممتحنات قدم عبد الناصر عددا من النصائح لتحقيق النجاح والتميز حاثا إياهم على التركيز في الإمتحانات مؤكدا حرص المحلية على انجاح الإمتحانات والعملية التعليمية.

هذا وتستمر إمتحانات المرحلة المتوسطة بالولاية التي إنطلقت اليوم الأحد حتى الخميس 27 فبراير2025م. اليوم التالي

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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