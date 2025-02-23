الإعيسر :أبناء دارفور وجنوب كردفان الوطنيون أمامهم فرصة تاريخية للتخلص من القيادات الإنتهازية

قال وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر، إن ‏أبناء دارفور وجنوب كردفان الوطنيون أمامهم فرصة تاريخية جديدة للتخلص من القيادات الإنتهازية الهزيلة التي سرقت أصواتهم على مدار سنوات طويلة، والتي قال إنها أصبحت مجرد أدوات لتمرير مشروعات إستعمارية خارجية لنهب الثروات وجلب الحروب والدمار.

وقال الإعيسر في منشور على منصة فيس بوك اليوم “‏لا صوت يعلو فوق صوت الشعب السوداني، ونحن على يقين بأن شعبنا في تلك المناطق يحمل تاريخاً طويلاً في مقاومة الإستعمار ومحاربة أفكار الانقسام والتشرذم”.

واضاف “ومن يظن أن أي إتفاق شكلي يمكن توقيعه في ورقة أفكار مسمومة خارج البلاد عليه أن يعلم أن تطبيق أفكار الخارج الشكلية على أرض السودان ليس سوى أحلام غير قابلة للتنفيذ”.

وأردف ‏”التحية لشعبنا في ولايات دارفور وجنوب كردفان وكل أرجاء البلاد الذين لم ينتظروا طويلاً وأصدروا بيانات الاستهجان والرفض لمخططات الميليشيات وأعوانها من صُناع المؤامرات”.