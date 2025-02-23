مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة القضارف ترفض محاولة تكوين حكومة موازية بكينيا

خرجت جماهير وشعب مدينة القضارف في مسيرة جماهيرية هادرة رفضا” واستنكارا” للمحاولة اليائسة التي تهدف لتكوين حكومة موازية لحكومة السودان َوذلك في اللقاء الجماهيري الحاشد بسوق مدينة القضارف العمومي اليوم الذي نظمته لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية

الدكتور أحمد الأمين آدم مدير عام وزارة الصحة ممثل الوالي حيا جماهير وشعب ولاية القضارف الذين يقفون صفا واحد خلف القائد العام والقوات المسلحة مبينا أن القضارف قدمت المال والرجال وقال إن مسيرة النضال والقتال ماضية إلى أن تنتهي المليشيا المتمردة التي دمرت وخربت وهجرت المواطنين وان أهل القضارف يرفضون الحكومة الموازية لحكومة السودان

من جانبه ارسل نائب رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية اللواء ركن م عمر محمد محمد مصطفى عدة رسائل في بريد الحكومة الكينية والمرتزقة والعملاء بأن لا مجال لهم لحكم السودان على أشلاء الشعب السوداني وان المقاومة الشعبية مسيرتها ماضية حتى نهاية التمرد

فيما أكد ممثل الفرقة الثانية مشاة العقيد ركن حامد بليل أن القوات المسلحة تمضي بخطى ثابته نحو نهاية المعركة ودحر التمرد مشيدا بجماهير وشعب ولاية القضارف لوقفتهم الصلبة خلف القوات المسلحة

وكان الأستاذ الهادي الهاداب ممثل الإدارة الأهلية بالولاية أكد أن الإدارة الأهلية بكل مكوناتاتها تقف صفا واحد خلف القائد العام والقوات المسلحة وان العملاء لا مجال لهم لحكم السودان

العقيد عبد السميع عبيد رئيس لجنة المعسكرات والتدريب بالمقاومة الشعبية بولاية القضارف قال أن عمليات التدريب مستمرة والاستنفار ماضي إلى نهاية المليشيا المتمردة