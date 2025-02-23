جوارديولا: لسنا في لحظة سيئة

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنَّ فريقه يركز الآن بشكل كامل على إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل. وودع السيتي التشامبيونز ليج، الأربعاء الماضي بعد الخسارة من ريال مدريد في الدور الفاصل المؤهل لدور الـ16، ما يعني أن الفريق الإنجليزي ينافس على الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد فقط قبل انطلاق كأس العالم للأندية في الصيف.

ويتواجد مانشستر سيتي حاليًا المركز الرابع بالدوري الممتاز برصيد 44 نقطة من 25 مباراة، وسيواجه بليموث أرجايل في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي.وقال جوارديولا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي للسيتي: “نحن في لحظة ليست سيئة”.

وأضاف: “إذا رأيت مدريد، فقد كانوا الفريق الأفضل، لكن كان لديَّ شعور في السنوات الأخيرة في دوري أبطال أوروبا بأننا نستطيع التنافس مع أي فريق”.

وتابع: “في المواسم السابقة ضد الريال نشعر أنهم يشعرون أننا في العديد من الجوانب أفضل منهم وهذه المرة لم نتمكن من التأهل”.

وأكد: “خسرنا 1-5 أمام آرسنال لكننا لعبنا بشكل جيد للغاية لمدة 60 دقيقة، ولم نكن مستقرين بعد ذلك”.

وأردف: “المباريات وقوة المنافس مختلفة. نحتاج إلى محاولة البقاء في المنافسة والتأهل في الموسم المقبل”.ويستضيف مانشستر سيتي فريق ليفربول بعد غد الأحد، بعد ذلك، تسافر كتيبة جوارديولا لمواجهة توتنهام الأربعاء المقبل.

ويصر جوارديولا على أن سلسلة المباريات الصعبة طوال شهر فبراير/شباط لا يجب أن تكون عذرا.

وأفاد: “الجدول هو الجدول. لا أشكو من ذلك أبدا في بعض الأحيان يكون لديك مباريات صعبة. سنلعب هذه المباراة، ثم توتنهام”.

وأمضى: “ستكون الفترة الفاصلة بين المباريات بعد ذلك 6 أو 7 أيام، وهو ما سيكون جيدًا لتعافي اللاعبين والاستعداد”.

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلا: “سنرى ما يمكننا فعله خلال الأشهر الأخيرة من الموسم، سنبذل قصارى جهدنا”.

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