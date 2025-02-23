اردول: احد الدبلوماسيين اعتقد ضمن فلول المفوضية المنتهية ولايتها تحدث الينا بطريقة مخلة

من اغرب المشاهد التي مرت بنا في مشاوراتنا الاخيرة مع آلية الاتحاد الإفريقي، احد الدبلوماسيين اعتقد ضمن فلول المفوضية المنتهية ولايتها تحدث الينا بطريقة مخلة وحاول ينصب نفسه استاذ علينا، يبدوا انه يفتقد لروح الدبلوماسية ولربما لا يدري من هم السودانيين!! المهم الجم بحجر في حلقه واوقف من الحديث من مرؤوسيه بعد ذلك وبل غيب تماماً عن الجلسات. مبارك اردول

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