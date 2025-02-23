الإدارة العامة للجوازات والهجرة تعلن إستئناف العمل بجوازت ولاية سنار

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عن مباشرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة إستئناف العمل بنافذة جوازات ولاية سنار، وذلك بعد تحريرمدينة سنجة من ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، واضاف أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة تهيب بالمواطنين الكرام الراغبين في استخراج وثائق السفر (الجوازات) يمكنهم التوجه إلى إدارة جوازت ولاية سنار لتكملة الاجراءات. يذكر أن إدارة الجوازات بولاية سنار اكملت كافة إستعداداتها لاستقبال الجمهور بعد توفر كافة معينات العمل. المكتب الصحفي للشرطة

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