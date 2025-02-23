ما تشهده كواليس تقديم خدمات الضيافة للمسافرين عبر رحلات بدر للطيران يتجاوز كونه خدمة مستحقة للمسافرين عبر رحلاتها داخل وخارج السودان إلي التأكيد علي جهد سوداني خالص وتجربة غاية في التميز أخذت وتأخذ من مدارس عالمية في مجال هذه الخدمة التي وضعت بدر في مقدمة الشركات التي تقدم خدماتها لخطوط طيران عالمية وهو إنجاز يستحق التقدير والإحتفاء ..

● من فوائد فترة الحرب العصيبة التي عاشتها بلادنا أنها دفعت شركات مثل بدر للطيران إلي التركيز علي نقاط قوتها في مجال عملها وتجاوز حالة الشكوي إلي التفكير الإيجابي لمعالجة وتجاوز العقبات .. وتقف تجربة بدر لتقديم خدمات الضيافة للمسافرين شاهداً علي قوة إرادة العقول السودانية في مواجهة تحديات العمل ..

● عندما تجتهد مجموعة المضيفين في تقديم الوجبات والمشروبات الباردة والساخنة لضيوفها علي متن رحلاتها الطويلة والقصيرة فإن تلك الوجبة الساخنة أو فنجان القهوة الدافئ يأتي بعد سلسلة جهود وتدقيق فني وإداري صارم ومتابعة تقف وراءها خبرات محلية وعالمية عليها ختم وطعم الكرم السوداني الذي تجسده بحق تجربة خدمة الضيافة لبدر للطيران ..

● بلادنا بخير ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد