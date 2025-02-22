هل تراجع ترامب عن خطة تهجير أهل غزة؟

فيما اعتبره البعض تراجعا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، في تصريح لـ”فوكس نيوز” Fox News أن خطته بشأن غزة جيدة لكن لن يفرضها، وإنه يوصي بها فقط.

وأضاف أن غزة مدمرة تماما، و”لو منح سكانها حرية الاختيار سيغادرونها”.

واعتبر الرئيس الأميركي أن غزة تمتاز بموقع رائع، وأن تخلي إسرائيل عنها سابقا موضع تساؤل.

ويأتي تصريح ترامب بعد أيام من تصريح آخر له قبل أيام أعلن فيه أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه قد يعطي أجزاء من القطاع الساحلي لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، من دون أن يحدد تلك الدول التي قصدها.

وسرعان ما تراجع ترامب لاحقا عن مسألة الشراء هذه، مبقيا على فكرة إفراغ القطاع الفلسطيني.

هنا لابد من التساؤل..

هل تراجع ترامب فعليا عن تهجير سكان غزة بعدما أثار اقتراحه غضبا وانتقادات دولية كبيرة؟ أم أن تراجعه جاء لأسباب أخرى؟

ويكشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” تفاصيل أكثر في الحوار التالي:

*برأيك.. هل حملت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس تراجعاً عن مقترحه بشأن تهجير الفلسطينيين؟

**لا يمكن النظر إلى تصريحات الرئيس الأميركي أمس بشأن غزة على أنها تعد تراجعاً عن مقترحاته بشأن تهجير سكان غزة، حيث إن كافة تصريحات ترامب منذ 25 يناير الماضي تصب كلها في بوتقة واحدة، وهي تهجير السكان، ولكن مع اختلاف الوسائل والأساليب والتوقيتات.

*وما هدف تصريحاته في هذا التوقيت؟

**دأب الرئيس ترامب على الادلاء ببعض التصريحات بين فترة وأخري قد يُستشف منها أنها تمثل نوعا من التراجع، إلا أن الحقيقة الواضحة أنه يسعي إلى الحد من ردود الفعل المعارضة لمقترحاته، على المستويات العربية والإقليمية والدولية، بل داخل الولايات المتحدة نفسها، بالإضافة إلى استشراف مواقف الأطراف المعنية ومعرفة إلى أي مدى ممكن أن تتجاوب مع المقترحات

برأيك.. ماذا يعني أو يقصد الرئيس الأميركي بشأن استكشاف رأي سكان غزة في البقاء في القطاع من عدمه؟

**إشارة الرئيس ترامب إلى موضوع استكشاف موقف سكان غزة من البقاء في القطاع من عدمه، هو محاولة للدفع في إاتجاه التهجير الطوعي وتوسيع مداه ومفهومه، حيث إن الجميع يعلم أن مسألة التهجير القسري معقدة للغاية، ولها تداعيات على أمن واستقرار المنطقة كلها.

*ما الحل من وجهة نظرك لمواجهة مخطط التهجير وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية؟

**الخلاصة أن مقترح التهجير لا يزال في أجندة الإدارة الأميركية، وتدعمه إسرائيل بشكل غير مسبوق، لأنه يتماشي مع مخططاتها، ومن ثم فإن الموقف العربي القوي والواضح والواقعي لا يزال يمثل حائط الصد الأول، بل الأخير في مواجهة ليس فقط هذا المقترح، ولكن في مواجهة أية مشروعات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية من جهة، والتأثير على الأمن القومي العربي من جهة أخرى.

العربية نت