هجوم مسلح على مكتب مكافحة المخدرات في كسلا

في حادثة أمنية خطيرة.. هاجمت قوة مسلحة مكتب مكافحة المخدرات في مدينة كسلا.. مما أسفر عن إصابة اثنين من الضباط أحدهما برتبة نقيب والآخر جندي.

وفقًا لمصدر عسكري رفيع.. فإن القوة المهاجمة حرقت مكتب مكافحة المخدرات ومعظم معروضات الحملة، كما اعتدت بالضرب على ضابطين برتبة رائد وملازم في قسم شرطة بالسوق الشعبي.

وأضاف المصدر أن القوة المهاجمة أطلقت سراح جميع المنتظرين في القسم قسرًا.. مما يشير إلى انفلات أمني واضح.

وأكد المصدر أن الهجوم كان يوم الخميس.. عقب هجوم قوة المكافحة على منطقة أبو كرشولا بمدينة كسلا، وضبطت جوال (بنقو) وكمية من مخدر الآيس.

في وقت لم تعلق أي جهة رسمية على الحادثة حتى كتابة الخبر، يبقى السؤال حول ما إذا كانت السلطات ستتخذ إجراءات فورية لمواجهة هذا الانفلات الأمني.

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