الطيران الحربي والقوات تدمر مدفع هاوزر و٨ مركبات وتقتل وتصيب ٢٠ عنصرا من المليشيا في محيط الفاشر

واصل الطيران الحربي اليوم (السبت) طلعاته الجوية في محيط مدينة الفاشر، حيث تمكن من دك معاقل مليشيا آل دقلو المتمردة وقطع الطريق على قوة كانت قادمة من جنوب وغرب المدينة.

وأفادت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، في إيجازها الصحفي، بأن الطلعات الجوية التي نُفذت يوم أمس (الجمعة) أسفرت عن مقتل 12 عنصرًا من المليشيا وإصابة 8 آخرين، إضافة إلى تدمير خمس مركبات قتالية، وعربتي بوكس، وعربة إفانتي.

كما تمكنت دفاعات المدينة من تحقيق إنجاز نوعي بإسقاط أربع طائرات مسيرة انتحارية كانت تستهدف ارتكازات ودفاعات الجيش قبل وصولها إلى أهدافها وبجانب ذلك، تمكنت القوات المسلحة والقوات المشتركة، مسنودة بالمدفعية، من تدمير مدفع هاوزر في حي النخيل شمال شرق الفاشر.

وأشارت الفرقة إلى استمرار هروب عناصر مليشيا آل دقلو غربًا، نتيجة للضربات الجوية والمدفعية المكثفة.

في سياق متصل، أعلنت مجموعة من مواطني وأبناء منطقة القبة الرباط، المنتمين لمجلس الصحوة الثوري بقيادة محمد حامد الوالي، تجديد وقوفهم مع القوات المسلحة بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مؤكدين رفضهم لأي حكومة موازية أو أي مشروع يؤدي إلى انفصال دارفور، مشددين على دعمهم لوحدة السودان أرضًا وشعبًا.

سونا