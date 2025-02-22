محيي الدين إبراهيم: توقيع عبد الواحد على الإعلان السياسي يعني التوقيع على شهادة وفاته

قال القيادي السابق بالحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – محيي الدين إبراهيم إن توقيع عبد الواحد على الإعلان السياسي يعني التوقيع على شهادة وفاته ووفاة أكبر مكون اجتماعي في الإقليم. الجزيرة – السودان

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