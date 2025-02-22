أنشيلوتي: لا أهتم بما يفعله أتلتيكو.. وأريد الليجا نظيفة

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على أهمية مواجهة جيرونا غدا الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: “إنها لحظة مهمة في الموسم، علينا أن نكرر الأداء الجيد الذي قدمناه ضد السيتي، ولا يمكننا ارتكاب الأخطاء.. الدوري تنافسي جدا وكل مباراة مهمة للوصول في النهاية بحالة جيدة”.

وأشار: “لقد عانينا من سوء الحظ بالليجا، لقد قدمنا أداءً جيدًا في آخر 3 مباريات، علينا أن نستمر على هذا المنوال، لأنه إذا لعبت جيدا وتحليت بموقف جيد فالنتيجة ستكافئك”.

موقف فالفيردي وغياب بيلينجهام

وفيما يخص موقف فالفيردي من مواجهة الغد، قال: “فالفيردي في حالة جيدة، إذا كان لديه بعض المشاكل أو يحتاج للراحة، فلن يواجه أي مشكلة في البقاء على مقاعد البدلاء، ومن غير المستبعد أن يحصل على راحة غدًا”.

وعن غياب جود بيلينجهام عن مواجهة جيرونا، قال مدرب ريال مدريد: “علينا أن نقبل هذا القرار. سيستأنف النادي لمحاولة تقليص الإيقاف لمباراتين. وغدا سيلعب لاعب آخر”.

وتحدث كارلو عن مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال، قائلا: “صعبة كما هي العادة.. ستكون مباراة ممتعة ومتوازنة.. انتهت آخر مباراتين بالتعادل، وجودة الفريقين متشابهة”.

وأشار مدرب ريال مدريد: “أجد صعوبة بالفعل في فهم ما تعنيه تغريدات أتلتيكو (على منصة إكس)، ثم تم شرحها لي، لكنني لا أهتم بهذه الأشياء”.

وتضمنت التغريدات إشارات ساخرة لاستراتيجية ريال مدريد في الآونة الأخيرة، في البداية تحدث أتلتيكو عن استخدام الملكي قناة النادي الرسمية للضغط على الحكام، ثم الإعلاميين الموالين للنادي عبر الشاشات الأخرى.

كما استخدم أتلتيكو مدريد أيضًا أسلوب التهكم في طلب توضيحات من لجنة الحكام حول مصطلحات مثل الضغط والترهيب والتأثير، في إشارة إلى انتقادات ريال مدريد.

وعن رأيه في الليجا وعما إذا كان يتم التلاعب بها، قال الإيطالي: “أنا متمسك برأيي، أريد أن تكون المنافسة نظيفة قدر الإمكان”.

ويحتل النادي الأبيض المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة، بالتساوي مع برشلونة الذي يتصدر بفارق الأهداف.

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