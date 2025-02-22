«لم أتوقع ذلك».. ماذا قال محمد صلاح عن تأثير سلوت في ليفربول بعد رحيل كلوب؟

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علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على علاقته بمدربه الهولندي أرني سلوت المدير الفني للريدز، مؤكدًا بأنه فوجئ بالتأثير الفوري الذي أحدثه مع الفريق، بعد رحيل كلوب.
وقال صلاح عن سلوت خلال مقابلة مع «سكاي ألمانيا»: «لم أتوقع أن يحدث الأمر بهذه السرعة، لكن المدرب لم يغير الكثير بالنسبة لنا، فوجئت بالتأثير الفوري الذي أحدثه مع الفريق، بعد رحيل كلوب».
وتابع: «سلوت يحب الضغط المضاد، وما زلنا نلعب على الهجمات المرتدة، لكنه يريد منا أن نسيطر على الكرة بشكل أكبر».
وأكد: «الأمر مختلف بعض الشيء، لكنني لا أرى فرقًا كبيرًا».
ويتصدر المهاجم المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 هدفًا، متفوقًا بخمسة أهداف على هالاند الذي سجل 19 هدفًا، كما قدم 15 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، في الجولة 26 ضمن مواجهات «البريميرليج».
ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 61 نقطة.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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