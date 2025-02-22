الوسيلة الطيب ليس هو البديل المناسب لتطلعات أهل بحر أبيض

أشواق بعض أبناء ولاية النيل الأبيض لتغيير الوالي الحالي مشروعة .. لكن صديقنا الوسيلة الطيب أبوذرة المعتمد الأسبق لمحلية القطينة قبل عشرين عاماً والذي تفرّغ بالكامل لأعماله التجارية بمدينة ربك .. ليس هو البديل المناسب لتطلعات أهل بحر أبيض .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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