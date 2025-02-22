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بلا مهنية بلا بطيخ.. ديل ما صحفيين ولا مراسلين مهنيين!!

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اسماء عثمان 0 تبليغ

بلا مهنية بلا بطيخ.. ديل ما صحفيين ولا مراسلين مهنيين!!

نقاش في قروب مع الصحفي طلال إسماعيل.. نقاش للنشر والتداول..

(شوف ياطلال.. مرحب بالعدوات إذا كانت مع مجموعة صحفيين وصحفيات متعاطفين مع التمرد.. نفس مجموعة بورتسودان دي كانت في مدني شغالين تش مع المنظمات الداعمة للمليشيا.. المنظمات دي كانت بتوفر ليهم تمويل المناشط الماعندها علاقة اصلا بالحرب..

في بورتسودان دي نظموا عشرات الدورات التدريبية لكوادر قحت بالولايات تحت سمع وبصر وعلم الأجهزة المختصة.. بعدين عداوة أكتر من كدة كيف.. القنوات دي عملت شنو للسودانيين غير نقل الأكاذيب والتماهي مع التمرد.. مرحب بالعداوة.. بلا مهنية بلا بطيخ.. ديل ما صحفيين ولا مراسلين مهنيين.. ديل كوادر منظمة متماهية مع التمرد.. قنوات غير محايدة) ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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