نقاش في قروب مع الصحفي طلال إسماعيل.. نقاش للنشر والتداول..
في بورتسودان دي نظموا عشرات الدورات التدريبية لكوادر قحت بالولايات تحت سمع وبصر وعلم الأجهزة المختصة.. بعدين عداوة أكتر من كدة كيف.. القنوات دي عملت شنو للسودانيين غير نقل الأكاذيب والتماهي مع التمرد.. مرحب بالعداوة.. بلا مهنية بلا بطيخ.. ديل ما صحفيين ولا مراسلين مهنيين.. ديل كوادر منظمة متماهية مع التمرد.. قنوات غير محايدة) ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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