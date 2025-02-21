هالاند يسابق الزمن للحاق بموقعة ليفربول

يسابق النرويجي هالاند، الزمن، من أجل اللحاق بلقاء فريقه مانشستر سيتي مع ضيفه ليفربول، الأحد القادم، في الجولة 26 من البريميرليج.وبقي هالاند، الذي سجل 27 هدفا هذا الموسم بكافة المسابقات، على مقاعد البدلاء خلال خسارة فريقه 1-3 أمام مضيفه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وخرج هالاند من الملعب، بسبب مشكلة في الركبة في الدقائق الأخيرة من فوز السيتي 4-0 على ضيفه نيوكاسل، السبت الماضي، لكن المدرب بيب جوارديولا، قلل في البداية من مخاوف حدوث انتكاسة خطيرة.وأثيرت الشكوك بشأن مدى خطورة إصابة هالاند، بعدما غاب عن اللعب أمام الريال، وبينما قال جوارديولا إن الفحوصات كانت جيدة، كشف لاحقا أن المهاجم شعر قليلا بعدم الراحة أثناء صعود الدرج.

ويأمل هالاند في التعافي سريعا من الإصابة، لا سيما في ظل منافسته على لقب هداف البريميرليج هذا الموسم، حيث يحتل وصافة الهدافين برصيد 19 هدفا، متأخرا بفارق 5 أهداف عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

كما تحوم الشكوك بشأن مدى جاهزية جون ستونز لاعب السيتي، لمواجهة ليفربول، حيث سيتم تقييم حالته بعدما اضطر للخروج في الدقائق الأولى من عمر مباراة الريال، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة، بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول.

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