المدير العام لقوات الشرطة يلتقى وفد إتحاد صباط الشرطة المتقاعدين بولاية البحر الاحمر

التقى الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه يوم الخميس وفد ضباط الشرطة المتقاعدين بولاية البحرالاحمر برئاسة العميد شرطة(م) بابكر عبدالوهاب محمد. مدير عام قوات الشرطة أشاد بخطط وبرامج الإتحاد وأنشطته الإجتماعية ، مبينا ان شرئحة المتقاعدين من الشرائح المهمة التى تتميز بخبرات تراكمية أسهمت فى مسيرة وتاريخ الشرطة السودانية الحافل بالإنجازات ، مؤكدا إهتمام رئاسة قوات الشرطة ودعمه للإتحاد وبرامجه. العميد شرطة(م) بابكر عبدالوهاب جدد حرص الإتحاد على تفعيل خطط الإتحاد وبرامجه الداعمة لقوات الشرطة وإسناد القوات المسلحة من واقع خبرات أعضائه التى إكتسبوها من تجاربهم الثرة فى العمل الشرطى ، مبينا أن مدير عام قوات الشرطة اضطلع على أنشطة الاتحاد لشهر رمضان المعظم بجانب ترتيب زيارات تفقدية لعدد من الاعضاء ، مشيدا باهتمام رئاسة قوات الشرطة ودعمها لانشطة الإتحاد وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن رئاسة قوات الشرطة عبر هيئة التوجيه والخدمات تولي شريحة المتقاعدين عناية خاصة وتنفذ برامج برامج دعم إجتماعي لهم . المكتب الصحفي للشرطة

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