بعد صدمة مدريد.. جوارديولا يكشف خطته المستقبلية

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن خططه للمستقبل وما يريده في الفترة المقبلة، بعد السقوط أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.وتلقى السيتي هزيمة ثقيلة أمام الميرينجي بنتيجة (3-1) في إياب الملحق المؤهل لدور ال16 بالتشامبيونز ليج، ليودع فريقه البطولة بخسارته (6-3) في مجموع المباراتين.وقال جوارديولا، في تصريح نقله الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس”: “أريد البقاء هنا والاستمرار مع مانشستر سيتي، هذه هي خطتي بالتأكيد”.وعما إذا كان مقتنعا بهذا، بحسب ما نشر فابريزيو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، رد جوارديولا: “نعم، نعم، نعم”.

ولا يمر السيتيزينز بأفضل أحواله هذا الموسم، حيث يعاني الفريق من سلسلة نتائج سلبية بجميع البطولات.

وفي الدوري الإنجليزي، يحتل الفريق المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول (61) والذي لعب مباراة أكثر.

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