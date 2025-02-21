افتتاح توسعة قسمي الطب النووي والأشعة العلاجية في مستشفى البشير – صور

افتتح وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري،بحضور نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد هوا ليو، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، توسعة وتحديث قسم الطب النووي وقسم الأشعة العلاجية في مستشفى الأورام والأشعة العلاجية التابع لمستشفيات البشير. وذلك يوم الاثنين.

كما تم تدشين جهاز التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المتطور (PET/CT Scan)، والذي يُعتبر إضافة نوعية في مجال التشخيص الطبي في وزارة الصحة، بتكلفة بلغت 2 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصندوق المنحة المشتركة (MDA).

وفي تصريح له، أكد الوزير الهواري أن إدخال جهاز التصوير المتطور يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز البنية التحتية الطبية وتحسين خدمات التشخيص الطبي، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز سيحدث تحولًا كبيرًا في تشخيص وعلاج العديد من الحالات المرضية، بما في ذلك الأورام السرطانية وغير السرطانية.

كما شدد الهواري على أن المملكة ملتزمة بتبني أفضل الممارسات في مجال الطب النووي والإشعاعي، وأن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية، حيث شمل توفير الدعم الفني والتدريب المتخصص لضمان التشغيل الآمن والفعال للجهاز وفق أعلى معايير السلامة.

وأضاف الوزير أن إدخال جهاز PET/CT Scan إلى مستشفى الأورام سيسهم في تقليل حاجة المرضى للسفر إلى الخارج لإجراء فحوصات متقدمة، مما سيوفر الوقت والجهد والتكاليف على المرضى وأسرهم.

من جانبه، أكد نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد هوا ليو أن هذا الإنجاز يعكس الشراكة الناجحة بين الوكالة والأردن، مشيدًا بتقدم التعاون بين الجانبين في مجال تحسين قدرات التشخيص والعلاج باستخدام التكنولوجيا النووية.

وأوضح أن جهاز PET/CT الجديد يأتي ضمن مبادرة “أشعة الأمل” (Rays of Hope)، التي تهدف إلى تعزيز قدرات التشخيص المبكر وتحسين العلاجات المخصصة للمرضى.

وفي سياق متصل، أشار مدير مستشفى الأورام والأشعة العلاجية والطب النووي الدكتور جهاد المعاني إلى أن جهاز PET/CT يمثل نقلة نوعية في مجال الطب النووي، حيث سيمكن الأطباء من التشخيص بدقة عالية، مما يساهم في تقديم خطط علاجية أكثر فعالية ويزيد من فرص الشفاء للمرضى.