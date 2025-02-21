- 1/2
- 2/2
رحم الله شاعر القوات المسلحة المساعد محمد علي عبدالمجيد . الذي توفي مساء اليوم في حادث حركة . مضى إلى علياء الشهادة بعد أن بذل دفقها في معنويات الرجال . غادر دون أن يلتحف بنسب قبيلة أو جهة . سوى نسب الجيش وردائه . والان فقط بعد ذهابه ومن واقع مقتضيات عرض السير وحياة الفقيد قد يعرف البعض من هو أو من أين ؟!
وددت أن أنوه بهذه الملاحظة لأؤكد أن كلما كنت في تفاصيل الحكايات للجميع .فأنت منسوب للكل . ولا كل أوسع من الجيش الوطن . وأن أجمل تفاصيلنا وشخوصنا في هذا النسيج الذي لا تتمايز فيه الالوان .
رحم الله المساعد (محمد) . وجزاك الله عن بلدك وشعبك كل خير وبر ووفاء
محمد حامد جمعة نوار
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر رحم الله شاعر القوات المسلحة المساعد محمد علي عبدالمجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.