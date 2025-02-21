رحم الله شاعر القوات المسلحة المساعد محمد علي عبدالمجيد . الذي توفي مساء اليوم في حادث حركة . مضى إلى علياء الشهادة بعد أن بذل دفقها في معنويات الرجال . غادر دون أن يلتحف بنسب قبيلة أو جهة . سوى نسب الجيش وردائه . والان فقط بعد ذهابه ومن واقع مقتضيات عرض السير وحياة الفقيد قد يعرف البعض من هو أو من أين ؟!

وددت أن أنوه بهذه الملاحظة لأؤكد أن كلما كنت في تفاصيل الحكايات للجميع .فأنت منسوب للكل . ولا كل أوسع من الجيش الوطن . وأن أجمل تفاصيلنا وشخوصنا في هذا النسيج الذي لا تتمايز فيه الالوان .

رحم الله المساعد (محمد) . وجزاك الله عن بلدك وشعبك كل خير وبر ووفاء

محمد حامد جمعة نوار