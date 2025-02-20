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وزارة الخارجية تستدعي السفير من كينيا احتجاجاً على استضافتها اجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها

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هبة علي 0 تبليغ

  • وزارة الخارجية تستدعي السفير من كينيا احتجاجاً على استضافتها اجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها 1/2
  • وزارة الخارجية تستدعي السفير من كينيا احتجاجاً على استضافتها اجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها 2/2

وزارة الخارجية تستدعي السفير من كينيا احتجاجاً على استضافتها اجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها
استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير السودان لدى كينيا السفير كمال جبارة للتشاور، احتجاجاً على إستضافة كينيا إجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها في خطوة عدائية أخرى ضد السودان.

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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