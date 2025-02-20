وزارة الخارجية تستدعي السفير من كينيا احتجاجاً على استضافتها اجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها

استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير السودان لدى كينيا السفير كمال جبارة للتشاور، احتجاجاً على إستضافة كينيا إجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها في خطوة عدائية أخرى ضد السودان.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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