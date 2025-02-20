- 1/2
- 2/2
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الخميس، عن صدام عربي مثير يجمع بين الأهلي المصري حامل اللقب، والهلال السوداني.
وتبدو القرعة، سهلة نسبيا للأهلي، بعدما تجنب الصدام مع الجيش الملكي المغربي والترجي التونسي.
ويدور صدام مثير آخر بين الجيش الملكي، وبيراميدز المصري، في مواجهة عربية أخرى بدور الثمانية.
وأجريت مراسم قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، اليوم الخميس، في الدوحة، بحضور الزامبي رينفورد كالابا والمصري وائل جمعة.
وفيما يلي مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال:
الأهلي المصري VS الهلال السوداني
الجيش الملكي المغربي VS بيراميدز المصري
صن داونز الجنوب أفريقي VS الترجي التونسي
مولودية الجزائر VS أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي
ويلعب الفائز من لقاء الأهلي والهلال، ضد الصاعد من لقاء صن داونز والترجي.
فيما يلتقي الفائز من مواجهة الجيش الملكي وبيراميدز، ضد المنتصر من صدام مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال ضد الاهلي المصري قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.