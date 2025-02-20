الهلال ضد الاهلي المصري قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الخميس، عن صدام عربي مثير يجمع بين الأهلي المصري حامل اللقب، والهلال السوداني.

وتبدو القرعة، سهلة نسبيا للأهلي، بعدما تجنب الصدام مع الجيش الملكي المغربي والترجي التونسي.

ويدور صدام مثير آخر بين الجيش الملكي، وبيراميدز المصري، في مواجهة عربية أخرى بدور الثمانية.

وأجريت مراسم قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، اليوم الخميس، في الدوحة، بحضور الزامبي رينفورد كالابا والمصري وائل جمعة.

وفيما يلي مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال:

الأهلي المصري VS الهلال السوداني

الجيش الملكي المغربي VS بيراميدز المصري

صن داونز الجنوب أفريقي VS الترجي التونسي

مولودية الجزائر VS أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي

ويلعب الفائز من لقاء الأهلي والهلال، ضد الصاعد من لقاء صن داونز والترجي.

فيما يلتقي الفائز من مواجهة الجيش الملكي وبيراميدز، ضد المنتصر من صدام مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس.