“صمود”: وفد من التحالف شارك في الاجتماع التشاوري الذي عقده الاتحاد الإفريقي

قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” إن وفد من التحالف شارك في الاجتماع التشاوري الذي عقده الاتحاد الإفريقي والإيغاد في أديس أبابا وطرح رؤيته في وقف الحرب وطرح حوار سوداني يخاطب جذور الأزمة ويؤسس لسلام مستدام في السودان. الجزيرة – السودان

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