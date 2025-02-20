أحمد موسى: ترامب تحدث عن الرئيس الأوكراني بإهانة.. وطالبه بـ 350 مليار دولار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب أن تحل أمريكا وروسيا الخلافات من أجل الوصول إلى السلام، وإحداث سلام في أوكرانيا وسلام أيضا في الشرق الأوسط .

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تحدث عن الرئيس الأوكراني زيلينسكي بطريقة صعبة جدا وبها إهانة، وأكد أنه لا يحب الرئيس الأوكراني.

وأشار أحمد موسى إلى أن دونالد ترامب طالب أوكرانيا بـ 350 مليار دولار”.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تحتاج إلى تمثيل واسع النطاق من المملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة في تقديم الضمانات الأمنية.

وقال زيلينسكي: هدفنا متمثل في تحقيق السلام المضمون وليس مجرد وقف إطلاق نار مؤقت”.

وأضاف زيلينسكي: يجب أن تكون هناك ثقة في أنه في غضون بضعة أشهر أو سنوات لن يعود بوتين للحرب”.

وتابع زيلينسكي:” قبل أي مفاوضات محتملة يجب على جميع الشركاء أن يفهموا أن الضمانات الأمنية القوية هي الأولوية للسلام الدائم”.

صدى البلد