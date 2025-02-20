رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يصل ولاية نهر النيل ويتفقد الفرقة الثالثة مشاة

ضمن جولاته التفقدية للتشكيلات العسكرية، تفقد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الفرقة الثالثة مشاة بشندي.

وحيّا سيادته صمود ضباط وضباط صف وجنود الفرقة والمستنفرين الذين استجابوا لنداء الوطن وانخرطوا في صفوف القوات المسلحة لمجابهة هذا التمرد ودحره وتحرير البلاد من دنس مليشيا آل دقلو الإرها_بية،

كما تفقد سيادته المضبوطات التي استلمتها القوات المسلحة من المليشيا المتمردة بمصفاة الجيلي، مشيدًا ببسالة القوات في الدفاع عن مقدرات الوطن. مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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