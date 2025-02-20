عضو مجلس السيادة الفريق مهندس جابر يلتقي وفد رجال الأعمال وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري

التقى عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم اليوم وفد رجال الأعمال وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالخرطوم والخرطوم بحري، بحضور وزيرة الصناعة الأستاذة محاسن علي يعقوب.

وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد وإعادة إعمار وتأهيل المصانع والمؤسسات الاقتصادية التي دمرتها المليشيا الإرهابية المتمردة.

وأكد عضو مجلس السيادة على أهمية قطاع الصناعة في إعادة بناء الاقتصاد السوداني بعد الحرب، منوهاً إلى حرص الحكومة على إعادة كافة الخدمات الأساسية بالمنطقة الصناعية الخرطوم والخرطوم بحري والعمل على تأمينها لدفع وتعزيز وتطوير قطاع الصناعة بالبلاد.

وجدد سيادته حرص الحكومة على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين في السودان، وخاصة أن البلاد تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات لإعادة البناء والإعمار وإحداث التنمية المنشودة.

من جانبه قال المهندس الطاهر يونس ممثل الوفد في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع الصناعة بعد تحرير السودان من دنس التمرد.

وهنأ المهندس يونس القوات المسلحة بالانتصارات التي حققتها على مليشيا آل دقلو، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى طبيعتها للنهوض بالصناعات المحلية.

سونا