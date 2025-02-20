والي الخرطوم : قصف المليشيا للمواطنين داخل منازلهم يعبر عن هزيمتها في الميدان وعجزها عن مواجهة مصيرها المحتوم

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن قصف المليشيا الإرهابية للمواطنين داخل منازلهم يعبر عن هزيمتها في الميدان وعجزها عن مواجهة مصيرها المحتوم بعد أن صارت تتلقى الهزائم المتتالية

جاء ذلك خلال زيارته لأسر شهداء قصف المليشيا لعدد من المنازل في الثورة الحارة ١٤ وقدم العزاء لأسرة الشهيد فادي كمال كما زار منازل شهداء الحارة ٥٦ وقدم العزاء لأسر الشهداء وهم سوسن آدم إسحق، عبد الإله آدم، تالية آدم، ومريم أحمد آدم، جهينة الرشيد، عبيد الرشيد.

واثنى الوالي على صمود المواطنين وصبرهم على إستهداف المليشيا لأرواحهم وقصف المرافق الخدمية لحرمان المواطن من الخدمات. وتساءل والى الخرطوم عن أي سلام أو تهميش يتحدث هؤلاء العملاء المساندين للمليشيا وأياديهم ملطخة بدماء الأبرياء من الأطفال والشيوخ معبراً عن أسفه ان ينحط هؤلاء في حضن العمالة والارتزاق ويقدمون دماء الأبرياء ثمنا لعمالتهم.

إلى ذلك أعرب شهداء الحارة ٥٦ عن تقديرهم لاهتمام والي الخرطوم بالشهداء وزيارة أسرهم وتقديم واجب العزاء وأن دماء بناتهم وأبناءهم فداءً للوطن ومهرا لعزته كرامته.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم