قبل أن تجف أرضية صالة جومو كنياتا بالعاصمة الكينية نيروبي من آثار وقاذورات تجمع شتات مليشيا التمرد وكلاب صيدها الهزيلة .. خرجت صحافة كينيا الرصينة صباح اليوم تحذر من اللعب بالنار .. حيث أجمعت صحافة نيروبي الصادرة اليوم أن التظاهرة التي نظمتها مليشيات التمرد في السودان تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء مع دولة محورية مثل السودان ..

■ حملة الصحافة الكينية ستتصاعد خلال الأيام القادمة ..

■ ها هي المصائب تتوالي علي آل دقلو وأذيالهم الذين يتصرفون بطريقة تعويضية ظناً منهم أنهم سيحصلون بالحشود والقاعات المستأجرة علي مافشلوا في أخذه بالبندقية في ميدان المعركة ..

■ ملاحظة .. كل وجوه المليشيا العسكرية والمدنية التي كانت تتراقص يوم أمس داخل القاعة هربت جميعها من ساحات المواجهة بين الخرطوم ودارفور !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد