مدير شرطة ولاية البحر الأحمر يشهد فعاليات المهرجان الطلابي للتوعية المرورية بمدارس الولاية

نظمت شرطة مرور ولاية البحر الأحمر فعاليات المهرجان الطلابي للتوعية المرورية بالمدارس بحضور اللواء شرطة/ دفع الله طه مدير شرطة الولاية. اللواء شرطة/ خالد حمدنا الله عبدالجبار مدير مرور ولاية البحر الأحمر أوضح أن نشر الوعي المروري بين شريحة طلاب المدارس والجامعات له أولوية قصوى نهدف من خلاله إلى زرع قيم إحترام قانون المرور لخلق جيل واعٍ مروريا ملتزم بقواعد وأنظمة المرور للحد من وقوع الحوادث المؤلمة في الطريق. قسم الإعلام والتوعية المرورية قدم محاضرة توعوية إرشادية تناولت شرح مفصل عن كيفية عبور الطريق بطريقة صحيحة بجانب إستخدام العصا البيضاء ومدلولاتها الخمسة لمساعدة الكفيف في الطريق وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن انه تم تكريم مدرسة بورتسودان النموذجية الثانوية بنات كما تم توزيع جوائز قيمة من شرطة ولاية البحر الأحمر وإدارة مرور الولاية للطالبات يذكر أن البرنامج جاء بمشاركة فرقة تيراب الكوميديا التى قدمت فواصل عن التوعية المرورية تجاوب معها الحضور . المكتب الصحفي للشرطة

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