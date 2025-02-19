وفاة ثلاثة سودانيين في مخيم لجوء بأوغندا

كشف مسؤول الصحة في المكتب القيادي للاجئين السودانيين في مخيم كريندنقوس شمالي أوغندا، الأربعاء، عن تسجيل ثلاثة وفيات في المخيم خلال فبراير الجاري.

ويستضيف مخيم كريندنقو، الواقع على بعد 400 كيلومتر من العاصمة كمبالا، معظم السودانيين الفارين من بلادهم إلى أوغندا والذين يصل عددهم إلى 65 ألف لاجئ.

وقال مسؤول الصحة، سنوسي يوسف، لـ “سودان تربيون”، إن “المكتب القيادي للاجئين السودانيين سجل ثلاث حالات وفاة بالكوليرا وسبع حالات اشتباه في مركز بانيادولي الصحي داخل المعسكر خلال الأسبوعين الماضيين”.

وحذر من خطورة انتشار مرض الكوليرا بسرعة في المعسكر من خلال الأطعمة الملوثة والماء والاتصال المباشر.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية اللاجئين تشمل استخدام الماء المغلي أو المعالج بالكلور للشرب والطهي والنظافة الشخصية، وغسل الأيادي بشكل متكرر بالصابون والماء النظيف.

وأشار إلى ضرورة تجنب الأطعمة الملوثة والحفاظ على بيئة نظيفة، ودعا اللاجئين الذين يعانون من أعراض الكوليرا إلى التوجه إلى أقرب مركز صحي فورًا.

وتقول مفوضية شؤون اللاجئين إن الوصول إلى المياه النظيفة في مخيم كريندنقو منخفض للغاية، حيث بلغ متوسط إمدادات المياه للفرد الواحد في اليوم 10 لترات في ديسمبر المنصرم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه وفقا لمصادر سودان تربيون.

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