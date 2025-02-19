رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد الطرق الصوفية

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم وفد الطرق الصوفية، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد وسبل تعزيز دعم الصف الوطني.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالدور الكبير الذي ظلت تقوم به الطرق الصوفية في دعم قضايا الوطن ووقوفها مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة والعزة صوناً لوحدة السودان وسيادته.

وحيا ممثل الطرق الصوفية الشيخ عبدالرحيم محمد صالح في تصريح صحفي صمود وتضحيات القوات المسلحة للذود عن حياض الوطن وترابه ووحدته وإفشال كل المؤامرات التي تحاك ضده ودحر المليشيا الإرهابية.

وقال “إن الطرق الصوفية ستظل داعمة ومساندة للقوات المسلحة لتحرير كل شبر دنسته مليشيا آل دقلو، مشددًا على انحيازهم لجانب الحق ودعمهم للقضايا الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار” .

وأمن ممثل الطرق الصوفية على أهمية تضافر الجهود والتفاف الشعب السوداني خلف القوات المسلحة وإسنادها لصون مكتسبات البلاد وتحقيق الانتصارات على المليشيا الإرهابية.

سونا