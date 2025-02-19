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وثقت قناة البلد الفضائية, للحظة وصول الفنانة المعروفة ميادة قمر الدين, لمنزلها بحي العباسية بمدينة أم درمان, لأول مرة بعد الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل من العام 2023.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رافقت المذيعة ملاذ ناجي, المطربة الملقبة بملكة الرق, لزيارة منزلها بالعباسية.
وتفاجأت الفنانة لحظة دخولها المنزل بحريق في جزء من المنزل قالت أن سببه “دانة”, اخترقت المنزل المجاور لمنزلها نتج عنه الحريق.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفقدت الفنانة ميادة قمر الدين, غرفها الخاصة والتي تعرضت لسرقة كاملة حيث لم يبقى من المنزل سوى القليل جداً من الأثاث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سرقة ودانات وحريق.. شاهد لحظة وصول الفنانة ميادة قمر الدين لمنزلها بحي العباسية لأول مرة بعد الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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