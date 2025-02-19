محمد سامي والراقصة بدرة ضيوف برنامج رامز إيلون مصر

علم موقع صدى البلد أن، المخرج محمد سامي، والراقصة بدرة ضمن قائمة ضيوف رامز جلال هذا العام في برنامجه الرمضاني الذي يحمل اسم “رامز إيلون مصر”.

كما علم صدى البلد أن اللاعب السعودي محمد نور سينضم للجنة التحكيم التي يستيعن بها رامز جلال لإستقطاب الضيوف.

وحرص رامز جلال على فرض السرية التامة على برنامجه خلال الفترة الماضية لاستقطاب الضيوف من الوسط الفني والرياضي.

كشف مصدر مقرب أن بسنت شمس الدين، مذيعة مجموعة قنوات MBC، ستتولى مهمة استدراج الضيوف إلى المقلب، كما حدث في العديد من مواسم رامز السابقة، حيث يتم خداع النجوم وإيهامهم بالمشاركة في برنامج مختلف قبل أن يقعوا ضحية المقلب.

على الجانب الآخر، رفض الفنان أحمد الفيشاوي المشاركة في البرنامج، حيث أكدت مصادر أنه رفض العرض رغم المحاولات لإقناعه، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

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