الأسوأ قادم برحيل صلاح.. والحزن سيعُم ليفربول

حذر روبي فاولر أسطورة ليفربول النادي الإنجليزي من أنه سيكون “من المستحيل” استبدال محمد صلاح إذا رحل النجم المصري عن صفوف الفريق هذا الصيف، مشيراً إلى أن يوم رحيله سيكون حزيناً لجماهير الفريق.

ويظل مستقبل صلاح غامضاً حيث لم يتبق سوى بضعة أشهر على انتهاء عقده مع ليفربول، وسيكون بإمكانه الرحيل مجاناً عن صفوف الفريق بنهاية الموسم.

وقال فاولر في تصريحات صحفية: أنت في عالم المستحيل عندما يتعلق الأمر باستبدال محمد صلاح في ليفربول، إذا غادر صلاح ليفربول، فسيصبح فريقًا أفقر بغض النظر عمن سيأتي.

وأضاف: انظر إلى الأهداف والتمريرات الحاسمة التي يسجلها صلاح هذا الموسم، لقد كان مذهلاً. لم تكن مستوياته رائعة دائمًا لكنه سيظهر دائمًا بشيء جميل وخارج عن المألوف.

وزاد فاولر: سيكون يومًا حزينًا إذا لم يوقع عقدًا جديدًا لأنه عندما يكون لديك تطلعات للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والكؤوس المحلية، فأنت بحاجة إلى وجود لاعبين مثل صلاح.

وختم فاولر: هناك عدد قليل جدًا من اللاعبين الذين يطابقون أرقامه وأي بديل مقارنة به سيكون منخفض المستوى، أتمنى أن يبقى في ليفربول، يوم حزين يلوح في الأفق برحيله.

ويقدم صلاح أحد أفضل مواسمه منذ انتقاله إلى ليفربول صيف 2017 قادماً من روما، إذ سجل 28 هدفاً وصنع 19 في 36 مباراة بكافة المسابقات.

العربية نت